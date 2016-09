Der vor allem für seine zahlreichen Kinder bekannte US-Rapper Shawty Lo (40, "Foolish" ) ist am Mittwoch bei einem Autounfall in Atlanta ums Leben gekommen. Wie das "Time Magazine" berichtet, prallte der Musiker am frühen Mittwochmorgen Ortszeit in seinem Audi gegen einen Baum und starb noch am Unfallort. Unklar blieb zunächst, ob ein anderes Fahrzeug involviert war, die Polizei ermittelt.