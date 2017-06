Elf Jahre verheiratet Süß: Matt Damon und Ehefrau knutschen beim U2-Konzert

Das ist doch mal eine beruhigende Nachricht: Bei Hollywood-Star Matt Damon (46, "Der Plan" ) und Gattin Luciana Barroso (41) läuft es auch nach mehr als elf Jahren Ehe noch allerbestens. So gut sogar, dass verwunderte Beobachter die lokalen Klatschmedien informieren. Beim U2-Konzert in Damons Beinahe-Heimatstadt Boston waren die beiden am Sonntag offenbar die Turteltauben des Abends - und damit dem "People Magazine" eine Schlagzeile wert.