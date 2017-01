Elf Hollywood-Stars Frauen-Power auf dem "Vanity Fair"-Cover

Oscar-verdächtig sind übrigens auch die Kleider, in denen sich die Damen ablichten ließen. Vom goldenen Pailletten-Dress über nudefarbene Abendroben bis hin zu verführerisch roten Abendkleidern waren alle Outfits perfekt aufeinander abgestimmt und absolut hinreißend. Unmöglich zu sagen, welche der Schauspielerinnen nun am besten aussieht. Der Zeitschriftentitel könnte jedenfalls nicht treffender sein. Er lautet "Wonder Women" - und wunderbar ist hier wirklich alles.