Eleganter Sportler Der neue Kia Stinger: Aus Europa für Europa

Fahrspaß und Langstrecken-Reisen

Auch Kia mischt bald in dieser Liga mit. Der auch in den USA verkaufte Stinger will kein "Beinharter" sein, sondern ein stilvoller Gran Tourismo, geeignet für aktiven Fahrspaß einerseits und entspannte Langstrecken-Reisen andererseits. Daher arbeiteten seit einigen Jahren viele Hundert Kia-Mitarbeiter an dem gut 4,80 Meter langen Modell - auch in Deutschland: Das fließende, nicht zu aggressive Design etwa entstand im europäischen Designzentrum in Frankfurt am Main. In einem Gebäude unmittelbar neben der Frankfurter Messe entwickeln der europäische Kia-Designchef Gregory Guillaume und Peter Schreyer, der als Konzern-Designchef in Korea, in den USA und Deutschland arbeitet, die Formensprache der Modelle für den europäischen Markt.