Elbphilharmonie Warum Arte das Stück von Wolfgang Rihm gestrichen hat

Der Komponist Peter Michael Hamel nennt dies ein „Eigentor“. Der Direktor der Musikabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste hat mit ebenfalls verärgerten Kollegen einen Offenen Brief an den deutsch-französischen Kultursender geschrieben. „Gegenwartsmusik wird aus dem Kultursender gekippt – ohne jede Erklärung“, heißt es da. „Lag es am vertonten Text, den man den Zuschauern am Sonntagnachmittag nicht zumuten zu können glaubte? Wollte man ,schwere Musik’ den Einschaltquoten opfern? Und das ohne jeden Kommentar!“