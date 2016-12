Der Messer-Mann, ein 21-Jähriger, der in Inning am Ammersee wohnt, zeigte sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv, so die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden sie in dessen Jackeninnentasche einen "Hirschfänger". Ein Alkoholtest ergab 1,35 Promille. Die beiden anderen mutmaßlichen Täter, 21 und 25 Jahre alt, stammen ebenfalls aus Inning. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Dazu werden Videoaufnahmen vom S-Bahnhaltepunkt sowie der S-Bahn ausgewertet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.