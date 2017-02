Eklat-Spiel in Berlin Helmer, Ancelotti, Effenberg: Schlimme Finger

Denn der italienische Coach ("Ich habe diese Geste gemacht, weil ich angespuckt wurde") ist Wiederholungstäter. 2008 bedachte der damalige Trainer des AC Mailand Fans von Juventus Turin mit dem Mittelfinger. Ancelottis Begründung: Er sei beleidigt worden. "Es war das erste Mal, dass ich so reagiert habe", sagte er, "und vielleicht das letzte Mal." Doch dann kam die widerliche Spuckattacke am Samstag in Berlin. Und Carlos deutliche Reaktion.