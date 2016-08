Selb - Der Mann, der in Selb ein ausländerfeindliches Schild in sein Schaufenster gestellt hatte, hat ein rechtsextremes Motiv von sich gewiesen. "Das von mir angebrachte Schild in meinem Laden hatte keinerlei rassistischen oder rechtsradikalen Hintergrund", heißt es in einer Stellungnahme des Mannes, die der Oberbürgermeister der Stadt, Ulrich Pötzsch (Aktive Bürger), am Montag in einer Mitteilung verbreitete. "Bei der unbedachten Anbringung des Schildes habe ich mir keine Vorstellungen davon gemacht, welche negativen Folgen dies für die Stadt Selb und für die Geschäftswelt haben wird", wird der Mann zitiert. Er bedauere außerordentlich, dieses Schild angebracht zu haben.