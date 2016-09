Am Samstag kam es in einem Bielefelder Biergarten zu einem Eklat: Wirt Christian Schulz hatte eine verschleierte Frau hinausgeworfen, weil er keinen Extremismus in seinem Lokal duldet. Daraufhin hagelte es Kritik im Internet.

Bielefeld - Der Wirt vom "Seekrug", Christian Schulz, ist derzeit in aller Munde. Er hatte am vergangenen Samstag eine verschleierte Frau aus seinem Biergarten geworfen. Seine Erklärug: Er hatte Sorge um das Wohl seiner Gäste. Denn die Frau war, nach Angaben des Wirts, in schwarz gekleidet und vollkommen verschleiert gewesen. Gegenüber dem "Westfalenblatt“ sagte Schulz: "Ich weiß, dass viele Gäste ein mulmiges Gefühl bekommen, wenn komplett verschleierte Frauen in der Nähe sind."