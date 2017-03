Eiszeit im Rathaus Bierpreis sorgt für Koalitionskrach: OB stoppt Gespräche

Auch Reiter mag jetzt nicht mehr. Terminliche Probleme? Offenbar nicht. Zumindest will sein Büro keinen Absage-Grund nennen. Auch Reissl schweigt jetzt.

Die CSU hingegen reagiert irritiert. Nach AZ-Informationen hatten Reiter und Schmid am Donnerstag noch SMS geschrieben. Am Abend im Augustiner nimmt Reiter Schmid nicht zur Seite, es gibt nichtmal ein kurzes Gespräch. "Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was die SPD aus einer Auseinandersetzung zwischen uns und den Wirten macht", sagte CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl. Er erklärte – immerhin –, dass er davon ausgehe, eines Tages wieder mit Reissl zu sprechen. Wiesn-Chef Josef Schmid sagte der AZ: "Ich nehme zur Kenntnis, welchen Stil Herr Reiter prägt. Offensichtlich will er so kommunizieren."

Am Donnerstag schrieb Schmid Reiter einen Brief. Er bittet darum, die Bierpreisbremse doch schon im April in der Vollversammlung zu entscheiden. Ob Reiter dem zustimmt? Unwahrscheinlich. "Die Stimmung ist schon sehr explosiv", raunt es aus der SPD-Fraktion.

Man habe die Hoffnung, dass sich die Spitzenleute zusammenraufen. "Wegen einem Bierpreis eine Koalition platzen zu lassen – das würde kein Bürger verstehen." Heute erwartet die SPD Reiter im Rathaus zurück. Es gibt viel zu besprechen.

Lesen Sie hier: AZ enthüllt: Das verdienen die Wiesn-Wirte