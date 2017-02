Eissporthalle am Olympiagelände 50 Jahre! Der Oldie im Park feiert

Trotzdem – die Halle blieb natürlich stets die Heimstatt der Münchner Eishockey-Vereine: EHC 70 München (1970 – 1982), Hedos und Maddogs (1982 – 1994), Barons (1999 – 2002) und seither natürlich der EHC Red Bull München, der vergangenes Jahr am Oberwiesenfeld die Deutsche Meisterschaft feiern konnte.

Wie es mit und in der Halle weitergeht? Sollten Red Bull und der FC Bayern tatsächlich die neue Multifunktionshalle für Eishockey und Basketball hinter der Parkharfe verwirklichen, dürfte es jedoch aus sein mit Spitzen-Eishockey am Olympiasee – aber vielleicht käme dann der Breitensport wieder mehr zum Zuge.

Was bleibt sind in jedem Fall Erinnerungen. An das 3:3 der Deutschen gegen die Sowjetunion im April 1985 – nach 55 (!) Niederlagen in Serie.

So wird das Jubiläum gefeiert:

Kommenden Sonntag, 12. Februar, wird ab 10 Uhr gefeiert: Auf dem Programm - viel Spaß und Action.

So gilt an diesem Tag für alle Kufenfans ob im Eisstadion oder vor der Arena auf dem Eisplatzerl: Eislaufen nach Herzenslust bei freiem Eintritt. Außerdem wird der EHC Red Bull München mit seinem Event-Car vor Ort sein. Besucher können sich an einer Eishockey-Schussanlage probieren, ein Show-Training und ein Nachwuchsspiel des EHC München e.V. sind ebenfalls im Angebot. Nicht zu vergessen, die „Eishockey-Schnupperkurse“, die der ESC München e.V. bei seinem Training anbietet und die Eiskunstlauf-Show, die die Vereine ERC München und Münchner EV präsentieren.

Vier Mal am Tag (um 12, 13,14 und 15 Uhr) führt eine Backstage-Tour kostenlos durchs Stadion und in die Kabinen der Eisarena. Im Eingangsbereich des Olympia-Eisstadions zeigt zudem eine Fotoausstellung die bewegte Geschichte des Gebäudes.

Mit Musik begleitet Radio Arabella den Tag. Krönender Abschluss ist die Eisdisco ab 20 Uhr mit Glühwein!