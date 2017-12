Eisschnelllauf 34. Weltcupsieg: Pechstein gewinnt Massenstart-Rennen in Calgary

Das harte Training im Sommer zahlt sich nun aus. Pechstein trainiert in einer Männergruppe und holt sich damit die Wettkampfhärte - die jüngeren Athleten können da oft nur staunen. Bis zu ihrem nächsten Rennen am Wochenende muss sie nun gut regenerieren. Viel Physiotherapie und Radfahren sind angesagt. "Der Körper ist schon älter", gestand sie.

Schon vor zwei Wochen hatte sie als älteste Weltcupsiegerin der Eisschnelllauf-Geschichte über 5000 Meter in Norwegen triumphiert. In Kanada wurde sie nun Fünfte über 3000 Meter und Zweite in der Teamverfolgung.

Nico Ihle blieb unterdessen über 500 Meter mit dem 15. Platz unter den Erwartungen. Der Chemnitzer musste das Rennen auf seiner Spezialstrecke wiederholen, weil der Kanadier Gilmore Junio kurz vor dem Ziel in seinem Lauf gestürzt war und ihn behindert hatte. Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag war für den Sachsen in 34,88 Sekunden nicht mehr drin. Der Kanadier Alex Boisvert-Lacroix gewann den Lauf in 34,31 Sekunden.