Eislaufen Wintergenuss pur: Natureislaufen auf bayerischen Seen

Am Wörthsee beispielsweise waren am vergangenen Wochenende hunderte Kufenfans zu sehen, die die frische Eisfläche stürmten. Eishockey-Teams, Pärchen beim romantischen Paarlauf, ja sogar Eissegler waren auf der rieseigen Natureisfläche zu sehen. Ein riesiger Spaß für Groß und Klein und ein Wintersporterlebnis, das in uns in den vergangenen, warmen Wintern, fast gänzlich vorenthalten wurde. An solchen Tagen ist natürlich auch die Wasserwacht einsatzbereit und prüft mit kritischen Blicken das bunte Treiben auf der Eisfläche.