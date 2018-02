Was bedeutet der Olympiasieg?

Jetzt ist die Freude riesig, aber was man da wirklich gewonnen hat, merkt man erst ein, zwei Wochen später. Da kommt die Bedeutung erst so richtig raus. Olympia steht über allem.

Aljona Savchenko ist jetzt 34, es waren wohl ihre letzten Spiele. Wie steht es um den Eiskunstlauf-Nachwuchs in Deutschland?

Wir haben einen ganz großen Nachholbedarf. Wenn dieses Paar abtritt, haben wir für die Medaillenränge momentan eigentlich niemanden, in keiner Disziplin. Vielleicht kommt doch noch was, ich lasse mich gerne überraschen. Aber Eiskunstlauf ist im Gegensatz zu meiner Zeit eine Randsportart. Damals war das mit die wichtigste Sportart, die Straßen waren leer, wenn wir gelaufen sind. Es gab Fußball, Tennis, Skilaufen und Eiskunstlaufen, das war es dann - von der Bedeutung her - mehr oder weniger.

Möglicherweise hat die Goldmedaille ja nun einen Effekt.

Ja, ich hoffe es. Mal schauen, was der Verband jetzt daraus macht.

