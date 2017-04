Eishockey-WM in Deutschland Sturm setzt auf NHL-Trio: "Machen jedes Team besser"

Aber mit Seidenberg und dessen Routine aus 900 NHL-Spielen als Stabilisator der Abwehr und Rieder als schnellem, torgefährlichem Stürmer kann Sturm bereits in der letzten Vorbereitungsphase vor dem ersten WM-Bully am 5. Mai arbeiten. Verteidiger Seidenberg landete zusammen mit Greiss, seinem Klubkollegen von den New York Islanders, erst am Donnerstag in Deutschland. Rieder war sofort nach dem Aus mit den Arizona Coyotes in seine Heimatstadt Landshut zurückgekehrt, trainierte bereits vor anderthalb Wochen mit dem DEB-Team und spielte beim 7:4 gegen Tschechien in Nürnberg schon einmal mit.

"Er bringt Ruhe und Qualität rein wie kein anderer", lobte Sturm den 24-Jährigen, der bei der WM im vergangenen Jahr eine Knieverletzung erlitt und in den letzten Spielen fehlte. Der 35-jährige Seidenberg bringe "Erfahrung und Gelassenheit" mit, so der Bundestrainer, "das merken die anderen auf dem Eis".

In den Trainingseinheiten in Bietigheim-Bissingen und den beiden Spielen gegen Lettland muss Sturm nicht nur die NHL-Profis, sondern auch acht weitere Neue integrieren. Vom Meister Red Bull München berief er Goalie Danny aus den Birken, Verteidiger Konrad Abeltshauser sowie die Angreifer Yannic Seidenberg, Dominik Kahun und Brooks Macek ins Team, vom unterlegenen Finalisten Grizzlys Wolfsburg Torhüter Felix Brückmann und Stürmer Gerrit Fauser. Auch Abwehrspieler Justin Krueger vom Schweizer Meister SC Bern stieß dazu.

"Wir wollen in den WM-Rhythmus kommen", sagte Sturm. Nach der doppelten Generalprobe gegen Lettland gönnt der DEB-Chefcoach seinen Spielern noch einen freien Tag, ehe am Mittwoch die Kabine in der Kölner Lanxess Arena bezogen wird - zwei Tage vor dem WM-Auftakt gegen die USA.