Eishockey-WM Halbfinale! "Cinderella team" lebt seinen Traum

"Wir haben zwölf Soldatinnen"

Doch gerade das knappe Scheitern scheint das Team nun erst so richtig anzustacheln. "Wir waren alle ganz schön fertig. Aber das ist das Leben. Kopf hoch und weitermachen, etwas anderes blieb uns nicht übrig", sagt Delarbre. Franz Reindl drückt zu Hause die Daumen.

"Die Ergebnisse jetzt zeigen, dass die Mannschaft bereit ist für mehr", sagt der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). "Die Mädchen haben große Qualität, sie wollen sich verbessern. Wir haben zwölf Soldatinnen bei der Bundeswehr, die unter Profibedingungen trainiert und geschult werden", so Reindl.

Gleich sieben Spielerinnen stehen im Ausland unter Vertrag. Delarbre zum Beispiel ist für die Merrimack Warriors in der US-Collegeliga unterwegs. "Ich hoffe, dass wir diesen Erfolg fortsetzen können", formuliert Trainer Hinterstocker ganz vorsichtig die Erwartungen an seine Schützlinge.

Radikaler Schnitt

Der 37-Jährige erntet in Plymouth die ersten Früchte einer mutigen Entscheidung. Nach dem siebten Platz bei den Olympischen Spielen in Sotschi machten die Verantwortlichen einen radikalen Schnitt und beförderten alle 1996 geborenen Mädchen der U18-Nationalmannschaft kurzerhand in die Frauen-Auswahl.

"Wir können jetzt sagen, dass wir damals den richtigen Entschluss gefasst haben. Die Mädchen brauchten die drei Jahre, um Erfahrung zu sammeln", so Hinterstocker: "Manchmal geht es schneller, und manchmal dauert es eben länger. Aber jetzt zeigen wir endlich, was in uns steckt."

Gerade mental beweist das Team derzeit große Stärke. "Wir haben nie aufgegeben. Wir glauben einfach an uns. Nach dem guten Start ins Turnier haben wir nichts zu verlieren, der Gegner hat den ganzen Druck", sagt Torhüterin Jennifer Harss (ERC Sonthofen).

Auch das Gegentor der Russinnen brachte Deutschland nicht aus der Ruhe. Nach dem Ausgleich durch Kerstin Spielberger (35.) war Delarbre zur Stelle. Der Underdog schlug erneut zu. Nun scheint alles möglich.