Der EHC München hat die K.o.-Runde in der Champions League erreicht. Dank eines 3:1-Sieges am Dienstag gegen den HC Fribourg-Gottéron aus der Schweiz haben die Münchner Platz zwei ihrer Vorrundengruppe sicher.

München - Der Spitzenplatz in der Dreier-Gruppe geht aber an Fribourg, weil die Eidgenossen das erste Duell mit dem EHC 3:0 und damit den direkten Vergleich für sich entschieden. Jon Matsumoto, Frank Mauer und Michael Wolf erzielten die Münchner Tore vor 2950 Zuschauern im Olympia-Eisstadion. Die Münchner sind das erste von sechs Teams aus der Deutschen Eishockey Liga, das in das 1/16-Finale einzog.