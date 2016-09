Wolfsburg - Bei den Grizzlys Wolfsburg setzte sich der Titelfavorit am Sonntag mit 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) durch. Im Frühjahr hatten die Münchner mit vier Erfolgen in vier Finalpartien gegen Wolfsburg ihre erste Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga perfekt gemacht. Der Saisonauftakt ging am Freitagabend mit einem 1:3 bei den Kölner Haien schief.