Berlin - Am Ende war es eine Leberentzündung, die Eisbär Fritz das Leben kostete. Wie der Berliner Tierpark am Dienstag mitteilte, ist der vier Monate alte Eisbärnachwuchs am Montagabend gegen 20 Uhr gestorben. Kurz vorher plagten Atembeschwerden das Jungtier. Medizinische Notfallmaßnahmen blieben erfolglos.