"Zeuge ist Vertreter einer neuen Generation im deutschen Boxen. Jugend, Schnelligkeit und Beweglichkeit haben den Unterschied gemacht. Deutschland hat ein sehr interessantes Talent", sagte Smith-Promoter Eddie Hearn. Sein Kämpfer hatte die Pressekonferenz nach dem Fight verpasst, weil er zur Behandlung eines Cuts ins Krankenhaus gefahren war. Zeuges Auftritt macht Hoffnung, dass Boxen in Deutschland doch eine Zukunft hat. "Das war weltmeisterlich, ein echter Champion. Der Junge macht mich stolz", schwärmte Promoter Kalle Sauerland, "dass Tyron gewonnen hat, ist für den gesamten deutschen Boxsport von immenser Bedeutung."

Rematch gegen Ekpo

Der Vielgelobte gönnte sich nach dem Belohnungsschmatzer von Freundin Mandy erstmal "ein Bierchen". Seine vielgeliebte Currywurst wird er sich "Montag oder Dienstag" einverleiben. Dann, wenn sein Management bereits an den nächsten lukrativen Fights arbeitet. Klar ist, dass in den nächsten Monaten ein Rematch gegen Isaac Ekpo geben soll, den Zeuge im März durch einen verletzungsbedingten Abbruchsieg zwar bezwungen hatte – doch hatte er bei dem Fight nicht überzeugen können.

Und dann gibt es die im Herbst startende "World Boxing Super Series". Die Acht-Mann-Turniere dieser Serie im Supermittelgewicht und Cruisergewicht sind mit 50 Millionen Dollar dotiert. Pro Gewichtsklasse darf ein Deutscher starten. Am 8. Juli werden bei einer Gala in Monte Carlo die Teilnehmer bekannt gegeben. "So ein Turnier ist ein großer Anreiz", meinte Zeuge.

Genau wie ein Kampf gegen Altmeister und Stallkollege Abraham. "Wir sind Kämpfer, wir treten gegen jeden an", sagte Zeuge. Abraham, der am 15. Juli in London gegen Chris Eubank um die WBO-WM boxt, meinte: "Das entscheidet das Management." Das setzt auf Zeuge, aus dem 37-jährigen Abraham will man nur noch ein paar Zahltage rausquetschen.

"Das wäre der Kampf, den doch jeder sehen will", sagte Box-Experte Axel Schulz, "ich will den Fight auf jedem Fall." Für Zeuge wäre es der Fight, mit dem er endgültig aus dem Schatten der alten Garde treten könnte/würde.