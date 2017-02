"Einzig richtige Reaktion" Hausverbot für Löwen-Fan: Jetzt spricht Cassalette

Rassistische und sexistische Beleidigungen

"Wir verweisen keine Personen von unserem Trainingsgelände, nur weil sie sich kritisch äußern. Der TSV 1860 München steht für eine Vereinskultur der Vielfalt, in der alle Löwen Platz haben, ihre Meinung zu vertreten und dementsprechend für ihre Interessen sowie Gerechtigkeit zu kämpfen – und das in einer fairen Art und Weise. Was wir nicht akzeptieren sind rassistische, sexistische und persönliche Beleidigungen jeglicher Art. Im konkreten Fall wurden diese wichtigen Grenzen aber eindeutig überschritten, was durch Zeugen belegt werden kann."