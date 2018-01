Bayern - Freilig, wir wissen ja längst, dass es in Bayern, dahoam, immer noch am schönsten ist. Und immer mehr Zugezogene schätzen unsere Berge, Seen und Täler ebenfalls – und die Städte im Freistaat. Am Stichtag 31. Dezember 2016 haben 12.930.751 Menschen hier gelebt. Das sind rund 87.000 mehr als noch 2015 und damit neuer Höchststand, hat Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag verkündet.