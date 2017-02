Einstweilige Verfügung Chris Brown: Morddrohungen gegen seine Ex?

Droht Chris Brown (27, "Party" ) der nächste Skandal? Möglich ist es: Denn eine Ex-Freundin des Rappers, das Model Karrueche Tran (28), erhebt schwerste Vorwürfe gegen ihn - und das an offizieller Stelle. In am vergangenen Freitag bei Gericht eingereichten Dokumenten beschuldige Tran Chris Brown, sie unter anderem per Textnachricht bedroht zu haben, berichtet die Webseite "E! Online". Im Gespräch mit anderen Personen habe der Rapper sogar angedroht, sie umzubringen, schreibe das Model in den Unterlagen.