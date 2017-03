Berlin - Die Deutsche Bahn investiert kräftig in ihre Infrastruktur in Bayern - die Folge sind Umleitungen und Verspätungen, aber auch Inbetriebnahmen neuer Abschnitte. Zu den Großprojekten im Freistaat zählen heuer sechs Strecken sowie der Knotenpunkt München. Wie der Konzern am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erläuterte, fließen im Rahmen der bundesweiten Bauoffensive zwischen 2015 und 2019 rund 3,5 Milliarden Euro nach Bayern - und damit mehr als in jedes andere Bundesland.