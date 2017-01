In der ersten Phase der Vorarbeiten Anfang März bis zum Juli wird an der Diener- und der Schrammerstraße gebaut – um später die „Fußgängerströme und den Individualverkehr aufrecht erhalten zu können“, wie es in einem Papier des städtischen Planungsreferats heißt.

Schon bevor der eigentliche Bau der Stammstrecke beginnt, müssen Fernkälteleitungen in der Landschaft- und Weinstraße verlegt werden, außerdem wird es Kanalarbeiten an der Weinstraße, Residenzstraße und Schrammerstraße geben, wo auch Telekommunikationskabel verlegt werden müssen.

Radlroute wird verlegt: Die Nord-Süd-Route durch die Altstadt führt heute über die Sparkassenstraße. Wegen der Bauarbeiten wird das von März bis Ende August nicht mehr möglich sei. Das Kreisverwaltungsreferat hat eine Alternativroute über die Residenzstraße genehmigt – und eine provisorische Radspur auf der Dienerstraße bis zum Marienplatz. Die Stadt hat festgelegt, dass eine dieser beiden Routen während der Bauarbeiten immer befahrbar sein muss.

Baumfällungen: Im Bereich Schrammerstraße/Residenzstraße stehen drei Platanen. Alle drei werden in den nächsten Wochen verpflanzt oder gefällt. Die Fällerlaubnis liegt vor, die Stadt will diese Arbeiten aber vor der Vogelschutzzeit schon bis Ende Februar erledigt haben.

Info-Pavillon der Bahn: Die Deutsche Bahn hat bei der Stadt angemeldet, schon in den nächsten Tagen eine Anlaufstelle an der Ecke Landschaftstraße/Dienerstraße aufzubauen, an der sich Passanten über das Projekt informieren können.

3,84 Milliarden Euro veranschlagt

Unterdessen hat Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) in einem Brief an OB Dieter Reiter (SPD) noch einmal die Kosten vorgerechnet – und auf 3,84 Milliarden Euro (inklusive eines Risikopuffers) taxiert. Noch im März 2016 sei das Verkehrsministerium von 3,1 Milliarden ausgegangen, schreibt Herrmann. „Auch in Kenntnis der Kostenentwicklung“ stehe ein Festhalten an der Stammstrecke aber „außer Frage“.