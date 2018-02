Einsatz bei Rottal-Ost Laster mit Spraydosen fängt Feuer: Vollsperrung der A3

Passau - Autofahrer auf der Autobahn 3 in Niederbayern müssen mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Aufräumarbeiten an einem in Brand geratenen Lastwagen auf der Autobahn bei Rottal-Ost sollen bis zum Dienstagvormittag andauern. Wie die Polizei mitteilte, konnte in der Nacht eine Fahrbahn in Richtung Nürnberg freigegeben werden, in Fahrtrichtung Österreich bleibt die Vollsperrung allerdings bis zum Ende der Aufräumarbeiten bestehen.