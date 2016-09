Lahm hat am Donnerstag im Training gefehlt, wie der FC Bayern bekanntgab, kuriert er derzeit eine Magen-Darm-Erkrankung aus. Ob er am Samstag gegen den FC Ingolstadt (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) spielen kann, blieb zunächst offen.

Bei Robben läuft's

Arjen Robben macht immer größere Schritte in Richtung Comeback. Am Sonntag nahm er erstmals wieder am Mannschaftstraining teil, auch am Donnerstag arbeitete er mit dem Team. "Im Moment läuft es sehr gut", berichtete der Holländer bei FC Bayern.tv. Ein konkretes Datum für die Rückkehr auf den Platz gibt es allerdings noch nicht: "Für mich geht es jetzt darum, mich gut ins Mannschaftstraining zu integrieren."