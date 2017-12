Eine Konfettishow wie in anderen Ländern mit der Präsentation eines Riesenchecks an den glücklichen Gewinner gibt es nicht: "Der Name (des Gewinners) wird auf gar keinen Fall bekannt gegeben", sagte Mesmer. Ob sich der frischgebackene Millionär selbst outet, bleibt abzuwarten. Auf den Gewinn seien 35 Prozent Verrechnungssteuer fällig, und im ersten Jahr müsse der Gewinner auch Einkommenssteuern zahlen, sagte Mesmer. Er überweise Gewinne in der Regel in einer Summe.