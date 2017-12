Einrichtung in der Ludwigsvorstadt Raum für Antisemiten: Eine-Welt-Haus unter Druck

Nun will die Stadt generell keine städtischen Räume und Räume städtischer Töchter wie dem Gasteig mehr für BDS-Veranstaltungen zur Verfügung stellen – und kann auch Zuschüsse an andere Einrichtungen kürzen (oder im Nachhinein zurückverlangen). In letzter Konsequenz wäre das Eine-Welt-Haus wohl gefährdet – wenn es weiter solche Veranstaltungen abhält. "Die Lage für das Eine-Welt-Haus ist wirklich sehr ernst", sagt ein Stadtrat.

Unterstützt wird der Vorschlag Reiters von den Jugendorganisationen von SPD, Grünen und Linken. Reiter selbst sagte auf einer Gedenkveranstaltung am 9. November, die Stadt setze "immer wieder deutliche Zeichen". Als Beispiel nannte er den Stadtratsantrag, "mit dem wir uns klipp und klar gegen die Bestrebungen der antisemitischen BDS-Bewegung stellen".

Die liberale jüdische Gemeinde Beth Shalom unterstützt Reiter in einem Brief. Auch Bürgermeister Josef Schmid (CSU) steht hinter dem Vorgehen. "Der Ausschluss der Boykott-Kampagne von städtischen Räumen sowie von städtischen Zuschüssen ist folgerichtig und absolut notwendig", sagte er der AZ. Die betroffenen Gruppen hingegen wehren sich gegen den Antisemitismus-Vorwurf – und verweisen auf das Grundgesetz. In einem Schreiben an Stadträte grüßt BDS "aus Rammalah im israelisch besetzten Westjordanland". Die Stadt habe "rechtliche Verpflichtungen (Grundgesetz der BRD)", mahnt man.

Das Schreiben kommt harmlos daher. Auf den Unterstützerlisten von BDS steht aber auch ein Bündnis, dem die Hamas und andere Gruppen, die die EU als Terroristen sieht, angehören.

Nun meldete sich ein "Münchner Bündnis für das Recht auf freie Meinungsäußerung" aus dem Umfeld der Palästina-Gruppen zu Wort und fordert "Keine Zensur in städtischen Räumen!" Reiter hat seine Stadträte auch auf dieses Argument vorbereitet. Das Grundgesetz gewähre dem Einzelnen "keinen Anspruch auf Zutritt zu bestimmten kommunalen Einrichtungen zum Zweck der Meinungsäußerung und -verbreitung", schreibt er.

