Guerlains Parfümier, Thierry Wasser, begründet laut "The Telegraph" die Zusammenarbeit so: "Wir kreieren Parfüms für Frauen, die wir bewundern." Jolie sei für ihn wie eine Muse gewesen, als er den Duft erarbeitete. Der Deal kam bereits im Dezember 2015 zustande, während die 41-Jährige in Kambodscha zum Film "First They Killed My Father" Regie führte.