Sonderurlaub für Franzosen Tolisso fehlt beim Bayern-Trainingsauftakt

Am Samstag (16 Uhr) startet der FC Bayern mit dem öffentlichen Training an der Säbener Straße in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Allerdings ohne Corentin Tolisso. Er ist nicht der einzige Neuzugang, der fehlt.