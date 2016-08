Daten problematisch - spielende Kinder nicht

Allerdings melden sich auch schon erste Kritiker und warnende Stimmen zu Wort. So sei etwa Vorsicht geboten, weil der aktuelle Preis der bestellten Ware erst nach dem eigentlichen Bestellvorgang in der zugehörigen Smartphone-App sichtbar werden. Auch lege man sich sehr stark auf ein Produkt eines bestimmten Herstellers fest. Ein weiteres Thema ist - mal wieder - Datenschutz. So erklärte Boris Hedde vom Institut für Handelsforschung dem NDR, Amazon gehe es vorrangig um Datengewinnung.

"Näher dran am Kunden als jetzt geht nicht mehr. Amazon bekommt im täglichen Fokus mit, was sich für ein Bedarf ergibt. Das heißt, in die Zukunft gesprochen kann es sein, dass Amazon mir schon Waren vor die Tür legt, bevor ich sie überhaupt bestellt habe", sagte Hedde. Im Hinblick auf ein anderes Problem hat Amazon immerhin vorgesorgt: Dauerklickende Kinder oder Haustiere werden wohl keinen Dash-Nutzer ruinieren. Angeblich wird jeweils nur eine Bestellung aufgenommen - offen ist der Bestellkanal dann erst wieder, wenn die Lieferung den Besteller erreicht hat.