Algerien, Marokko und Tunesien sollen als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden

In den geplanten zentralen Entscheidungseinrichtungen sollen "Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung beziehungsweise Rückführung" stattfinden, heißt es in dem Papier. "Wir streben an, nur diejenigen auf die Kommunen zu verteilen, bei denen eine positive Bleibeprognose besteht. Alle anderen sollen, wenn in angemessener Zeit möglich, aus diesen Einrichtungen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden."