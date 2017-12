Einige Trennungen später... Süßer 24. Hochzeitstag bei Familie Cyrus

So glücklich und verliebt die beiden scheinen, gab es doch in den letzten Jahren immer wieder Krisen in der Ehe. Denn nicht nur einmal standen sie schon mitten in der Scheidung: 2010 hatte Billy Ray die Scheidung zum ersten Mal eingereicht, im März 2011 wurde der Antrag auf Eis gelegt. 2013 wurde erneut die Scheidung eingereicht. Doch schon nach einem Monat schienen die beiden sich wieder aufgerafft zu haben und posteten gemeinsame Fotos. Offiziell abgebrochen wurde die Scheidung allerdings erst vor wenigen Monaten.

Eltern einer großen Patchworkfamilie zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen, ist nun mal nicht immer leicht: Der Countrystar brachte einen Sohn mit in die Ehe, Tish hatte bereits eine Tochter, Brandi (30), und einen Sohn, Trace (28), die Cyrus später adoptierte. Die gemeinsamen Kinder Miley, Braison (23) und Noah (17, "Make Me") machten die musikalische Großfamilie perfekt.