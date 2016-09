Der "Kaiser" hat sich dem Bericht nach bereits am Freitag in eine süddeutsche Klinik begeben, dort ist der Eingriff dann am Samstag durchgeführt worden. Die Operation habe auch nichts mit den aktuellen Ermittlungen der schweizer Behörden zur Vergabe der WM 2006 nach Deutschland zu tun, schreibt die Bild weiter.