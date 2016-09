Der am Freitag in einem Kinderkrankenhaus durchgeführte Eingriff sei demnach gut verlaufen. "Die Prinzessin konnte (das Krankenhaus) Erasmus MC-Sophia in Rotterdam zusammen mit ihren Eltern schon wenige Stunden nach der Operation verlassen, um sich zuhause weiter zu erholen. Den Ärzten zufolge ist die Behandlung damit abgeschlossen", so die Mitteilung.