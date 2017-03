Eingriff am Uterus Kim Kardashian erwägt Operation für erneute Schwangerschaft

Der Wunsch nach einem dritten Kind ist bei Kim Kardashian offenbar so groß, dass sie nahezu alle Risiken in Kauf nimmt. In einem neuen Trailer für ihre Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" , der auf der US-Website "E! News" zu sehen ist, spricht die 36-Jährige nun sogar davon, sich einer OP zu unterziehen. In der am Sonntag (2. April) in den USA ausgestrahlten Epidsode verrät Kim, dass sie ein Loch in ihrem Uterus habe - und operiert werden müsse, um ein weiteres Baby bekommen zu können.