26 Lieferungen mit geschmuggelten Zigaretten

Die Ermittlungen zum Transportweg der Zigaretten ergaben, dass sie zuvor von Weißrussland nach Polen geschmuggelt und dort in die Beistelltische und Isolationsrohre eingebaut wurden. Mit polnischen Kleintransportern wurden die Paletten dann nach München transportiert. Hier brachte einer der jetzigen Angeklagten, der als Lagerhalter tätig war, neue Adressaufkleber an den Paletten an. Im Anschluss beauftragte er verschiedene deutsche Speditionen mit dem Weitertransport nach Großbritannien, in der Hoffnung das Kontrollrisiko so gering wie möglich zu halten. Die deutschen Speditionen wussten natürlich nichts von der brisanten Fracht.