Einfluss auf Bundestagswahl? Putin – der Schattenmann im deutschen Wahlkampf

Merkel ist wegen der Russland-Sanktionen im Visier

Putins In Studien der renommierten Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) beschäftigen sich Experten mit den Einflussversuchen Russlands. Ein Szenario: "Über die Einfallstore der Flüchtlingsfrage, Parteien wie der AfD aber auch andere, sowie durch die Aufstachelung der Russlanddeutschen, könnte Moskau Stimmung machen, um die Wiederwahl der Kanzlerin zu verhindern", meint Studienautorin Susan Stewart. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei deswegen im Visier Putins, weil sie noch immer ihre Politik der Sanktionen wegen des russischen Krim-Einmarsches hochhält.

Putin selbst bestritt am Donnerstag wiederholt, sich in die US-Wahl eingemischt zu haben. Kontakte, die russische Diplomaten in den USA unterhalten hätten, gehörten zu deren routinemäßiger Arbeit, sagte der Präsident, der weiter an einem Treffen mit seinem Kollegen Trump interessiert ist. Ein möglicher Ort wäre eine Arktis-Konferenz in Finnland, sagte Putin in Archangelsk am Polarmeer.

