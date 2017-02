Einfach nachzumachen Hepburn, Bardot und Co.: Mit diesen Tricks gelingt das Filmdiva-Kostüm

Heute ist Weiberfastnacht und für alle Karnevals-Fans, die noch kein Kostüm haben, muss dringend eine Verkleidung her. Am besten wäre doch etwas, das einfach nachzumachen ist und gleichzeitig toll aussieht. Wie wäre es also mit einem Filmdiva-Kostüm? Der Style von Audrey Hepburn, Brigitte Bardot und Co. kommt nämlich nie aus der Mode und mit der schicken Verkleidung sind Sie der Mittelpunkt jeder Faschingsparty. Und so geht's: