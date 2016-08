Unzählige Trikot-Entwürfe der Fans sind bereits auf der Internetseite von FCB-Ausstatter Adidas zu bestaunen. Welches Trikot die Bayern in der Champions League Saison 2017/2018 nun tatsächlich tragen werden, steht noch nicht fest. Thomas Müller und Co. müssen erst aus den 100 bestbewerteten Trikot-Designs ihren Favoriten auswählen. Noch können Entwürfe eingereicht werden. Wer also mitmachen will, kann sich in unserer Bildergalerie die nötige Inspiration holen.