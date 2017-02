"Einer der schlimmsten Tage" Vater gestorben: Große Trauer bei Ross Antony

"Der Himmel hat einen neuen Engel"

Zu einer Foto-Collage von Aufnahmen der Familie schließt Ross Antony seinen Post mit den Sätzen: "Der Himmel hat einen neuen Engel bekommen ... Gott beschütze dich, Dad. You are my star .... Du wirst immer in meinem Herzen sein. Ich liebe dich, jetzt und für immer". Die Fans des Sängers wissen seine Offenheit zu schätzen. Mehr als 6.000 Kommentare hat der Beitrag bereits, in denen seine Anhänger ihr Beileid ausdrücken.

Ross Antony wurde 1974 in England geboren, lebt aber seit langem in Deutschland und ist hier als Fernsehmoderator, Musicaldarsteller, Musiker und Entertainer bekannt. Er war von 2001 bis zur Auflösung 2006 Mitglied in der Band Bro'Sis, die aus der TV-Castingshow "Popstars" hervorging. Im Januar 2008 war Antony zudem bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen, wo er zum Dschungelkönig gewählt wurde.