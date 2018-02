Eine weitere Aufputsch-Methode – allerdings vor Spielbeginn – ist für Boateng das Musikhören. Auf die Frage, welche Musik er kurz vorher auflegen werde, falls die deutsche Elf am 15. Juli zum WM-Finale in Moskau auf den Rasen liefe, kündigte Boateng US-Rap an: "Wahrscheinlich was von Future und Drake. Oder Travis Scott. Oder Migos. So was." Selber singen oder rappen möchte er allerdings nicht. "Nein, das können meine Schwester und mein Bruder besser. Da halte ich mich zurück." Jérôme Boatengs vier Jahre jüngere Schwester Avelina ist Sängerin, sein sechs Jahre älterer Halbbruder George ist bekannt als Rapper "BTNG".