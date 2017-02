Eineinhalb Stunden dauerte es also nur, bis alle wieder Strom hatten. Bei der SWM betonen sie gerne, wie stabil das Münchner Stromnetz ist. Stromausfälle wie in der Maxvorstadt sind selten und werden in der Regel schnell behoben. "Aufgrund der zahlreichen Vorsorgemaßnahmen und der technischen Auslegung des Stromnetzes ist die Versorgungssicherheit in München sehr hoch", heißt’s bei der SWM. In Zahlen heißt das: In Deutschland war im Jahr 2015 – das sind die neusten Zahlen – jeder Stromkunde durchschnittlich 12,7 Minuten von einem Stromausfall betroffen. Jeder Münchner hatte allerdings im selben Zeitraum nur eine Versorgungsunterbrechung von 8,7 Minuten

Wenn’s doch mal für ein Stündchen dunkel wird, dann kuscheln sich die Müncher bei Kerzenlicht zusammen. Griabig.