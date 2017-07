Eine Woche weiser Die Erkenntnisse der ersten Trainingswoche beim FC Bayern

München - Zur "Belohnung" gab’s am Tag nach dem ersten Testspiel eine knackige Kraft- und Ausdauereinheit für die Profis des FC Bayern. Coach Carlo Ancelotti strich das ursprünglich geplante öffentliche Training am Morgen, bat seine Spieler zu einer Indoor-Einheit. Keine Pause nach dem 4:1-Erfolg in Wolfratshausen am Donnerstag – völlig normal in der Vorbereitung. Am Sonntag steht in Herzogenaurach gegen den FSV Erlangen-Bruck (17 Uhr) schon das nächste Freundschaftsspiel an. Vorab liefert die AZ die wichtigsten Erkenntnisse aus der ersten Trainingswoche.