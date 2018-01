Doha/München - Herzlich willkommen in der Aspire Academy: Die Frauen des FC Bayern sind in ihr Trainingslager eingesteigen: Nach verschiedenen Aufwärm- und Dehnübungen mit Fitnesstrainer Henrick Frach ging es am Sonntag gleich zur Sache: Aufgeteilt in zwei Teams wurden verschiedene Spielzüge in Sachen Angriff, Verteidigung oder Umschaltspiel in Unter- oder Überzahl einstudiert.