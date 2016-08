Das normale Maß ist die Ausnahme

In Zeiten, in denen es dank digitaler Bild-Bearbeitung so einfach wie nie geworden ist, Bilder dem gängigen Schönheitsideal anzupassen, ist es nicht selbstverständlich, dass eine Frau wie Lena Dunham mit ihrem Körper im Einklang ist. Instagram, Werbekampagnen und Modemagazine vermitteln vor allem jungen Frauen unerreichbare Idealmaße - was im schlimmsten Fall zum Ausbruch einer ernsthaften Essstörung führen kann. Dass sich Stars wie Dunham und Kirke in ihrer ganzen Natürlichkeit präsentieren, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Die Botschaft lautet: Du bist okay, so wie du bist.