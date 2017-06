Eine neue Identität Dieser Serienstar lebt jetzt als Mann und heißt Jake Zyrus

Schon vor drei Jahren offenbarte die Musikerin in der Show von US-Moderatorin Oprah Winfrey (63), dass sie sich mehr als Mann fühle. "Meine Seele ist männlich", sagte sie damals. Auch ihr Aussehen veränderte sie in den letzten Jahren zunehmend: Zeigte sich Charice früher noch mit langen Haaren, viel Make-up und femininen Outfits, ist Jake jetzt mit frechem Kurzhaarschnitt, ungeschminkt und in androgynen Klamotten unterwegs. Die Fans reagieren begeistert und gratulieren ganz herzlich zu diesem Neuanfang.