Eine Münchner Bilanz 60 Jahre Radarfalle: Gestochen scharf!

Lange Zeit waren allen Blitzer in München mobil. Fest installierte Radarfallen gibt es in der Landeshauptstadt erst seit 2008. Die erste "stationäre Geschwindigkeitsüberwachung", wie es bei der Polizei heißt, wurde damals an der Ecke Dachauer Straße/Max-Born-Straße installiert. Inzwischen gibt es die Dauerblitzer an sieben Orten in München.

Kamen wegen des doch recht hohen Aufwandes Radarfallen anfänglich nur gelegentlich zum Einsatz, stieg die Anzahl der Messgeräte und der Messstellen über die Jahre. 130 000 Raser erwischte die Polizei so insgesamt mit ihren Radarfallen im Jahr 2015. Besonders ergiebig sind für die Münchner Polizei dabei derzeit die Radaranlagen in den Tunnelanlagen Luise-Kiesselbach-, Richard-Strauß- und Petueltunnel. Das liegt laut einem Sprecher vor allem daran, dass die Radaranlagen hier rund um die Uhr im Betrieb sind.

Die kuriosesten Fälle aus München

Eine offizielle Statistik über die frechsten Geschwindigkeitsübertretungen führt die Polizei nicht. Einige Fälle sind trotzdem im Gedächtnis geblieben. Da gab es zum Beispiel den Mann, der mit 152 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer durch die Fürstenrieder Straße bretterte. Ein Vergehen, das nicht nur ein hohes Bußgeld, sondern auch mehrere Punkte in Flensburg nach sich zog.

Und auch der 17-jährige Motorradfahrer, der innerhalb von drei Monaten gleich acht Mal im Richard-Strauss-Tunnel geblitzt wurde, wird den Beamten wohl noch länger in Erinnerung bleiben, genauso wie ein Blitzerfoto, das so auch nur in München entstehen konnte:

Aufgenommen wurde es während der Wiesn, in welchem Jahr ist nicht mehr ganz klar. Auf dem Bild zu sehen: ein Taxi. Auffällig ist allerdings auf diesem Foto nicht das Verhalten des Fahrers, sondern das des Mannes auf dem Beifahrersitz. Der übergibt sich nämlich bei voller Fahrt und laufender Blitzerkamera aus dem Seitenfenster des Gefährtes. Ob die plötzliche Übelkeit aus zu vielen Maß Bier oder doch aus dem rasanten Fahrstil des Taxlers resultierte, ist nicht überliefert.

Blitzer senken Raserzahlen deutlich

Trotz solcher skurriler Anekdoten ist die Geschichte der Radarfallen in München vor allem eines: eine echte Erfolgsgeschichte. Denn dass sie ein probates Mittel sind, um Geschwindigkeitsunfälle zu verhindern, das haben die oftmals ungeliebten Blitzer in den vergangenen Jahren deutlich unter Beweis gestellt, wie ein Blick in die Polizeistatistik zeigt.

Rund die Hälfte aller Verkehrstoten in der Landeshauptstadt kommen bei Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ums Leben. Doch trotz des stetig zunehmenden Verkehrsaufkommens in der Stadt sind solche Unfälle in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen – mit einer positiven Gesamtbilanz: Starben 1961 noch 222 Menschen bei Unfällen auf Münchens Straßen, waren es 2015 lediglich noch 21.

Ein Erfolg, den die Polizei sicher auch den Geschwindigkeitsmessungen zu verdanken hat. In diesem Sinne: Alles Gute zum Geburtstag, Radarfalle.