Wie die Münchner am Donnerstag mitteilten, unterschreibt der 20-Jährige bei den Norddeutschen einen Vertrag für diese Spielzeit. Vor sechs Jahren war Schmitt vom Münchner Kooperationspartner SB DJK Rosenheim zu den Bayern gewechselt. In der vergangenen Spielzeit kam er in der Reservemannschaft zum Einsatz, absolvierte aber auch zwei Einsätze in der Bundesliga.